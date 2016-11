Miss und Mister Baden-Württemberg Dominique und Dominik sind die Schönsten im Land

Von red/dpa 04. November 2016 - 20:53 Uhr

Bei den Wahlen zur Miss und zum Mister Baden-Württemberg haben sich Dominique Busch aus Waldshut-Tiengen und Dominik Bruntner aus Hochdorf gegen starke Konkurrzenz durchgesetzt.





Rheinstetten - Dominique Busch aus Waldshut-Tiengen und Dominik Bruntner aus Hochdorf dürfen sich Miss und Mister Baden-Württemberg 2016 nennen. Die 21 Jahre alte Schülerin und das 23-Jährige Model setzten sich am Freitag jeweils gegen starke Konkurrenz durch.

Nach zwei Runden in der Messe Karlsruhe in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe), in denen sich die Damen einmal in Abendkleidern und Bikini, die Herren jeweils in Anzug und Jeans präsentierten, bestimmte die Jury die Gewinner.

Die Sieger sind für die Wahl des Mister Germany 2016 und der Miss Germany 2017 im Europapark Rust qualifiziert.