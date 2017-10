Miss Senior America 2017 73-Jährige gewinnt Miss-Wahl

Von vu 20. Oktober 2017 - 13:20 Uhr

Dass Frauen auch im hohen Alter jung und schön sein können, beweisen die Teilnehmerinnen der „Miss Senior America“-Wahl. Die Siegerin der junggebliebenen Damen ist 73 Jahre alt.





9 Bilder ansehen

Atlantic City - Für eine Miss-Wahl ist man niemals zu alt. Das hat sich vermutlich auch die 73-jährige Carolyn Slade-Harden gedacht und kandidierte als Miss Senior New Jersey bei der diesjährigen „Miss Senior America“-Wahl in Atlantic City. Die Veranstaltung fand bereits zum 39. Mal statt. Teilnehmen können Frauen im Alter von 60 bis 90 Jahren. Wie bei jeder Miss-Wahl mussten die Kandidatinnen sich dabei in Interviews beweisen und die Jury mit ihren verschiedenen Talenten bei der dreitägigen Veranstaltung überzeugen.

Mehr zum Thema

Mehr als ein Schönheitswettbewerb

Die 73-jährige Slade-Harden gewann im Juni den Titel zur Miss New Jersey. Wie viel die Wahl zur Miss America ihr bedeutet, erklärte sie in einem Interview gegenüber der Zeitschrift „Living“: „Frauen, die über 60 Jahre alt sind, haben viel zu bieten. Dieser Wettbewerb zeigt ihre innere Schönheit. Wenn wir die Möglichkeit haben, bei einer Veranstaltung - sei es in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung aufzutreten - können wir den Tag der Menschen aufhellen und die grenzenlosen Möglichkeiten für ältere Bürger zeigen“. Die Veranstaltung sei daher für sie mehr als nur ein Schönheitswettbewerb.

Siegerin überzeugt mit Gesangstalent

Mit dieser Einstellung nahm sie an der diesjährigen Miss Senior America Wahl teil und überzeugte mit einer Interpretation von Stevie Wonder’s „For Once In My Live“ die Jury und Zuschauer. Als neue Königin kann Slade-Harden nun nächstes Jahr durch die Vereinigten Staaten reisen und ihre Botschaft der Generation 60-Plus überbringen.