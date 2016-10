Miranda Kerr Blutiger Zwischenfall vor Haus von Model

Von red/dpa 15. Oktober 2016 - 15:45 Uhr

Das Model Miranda Kerr war bei dem blutigen Zwischenfall vor ihrem Haus nicht daheim.Foto: Invision

In Los Angeles ist es vor dem Haus von Topmodel Miranda Kerr zu einer Messerattacke mit anschließenden Schüssen gekommen.

Los Angeles - Ein Eindringling hat versucht, in das Anwesen von Supermodel Miranda Kerr zu gelangen, und ist dabei niedergeschossen geworden. Der Mann habe vor dem Anwesen in Malibu auf das Gesicht eines Wachmanns eingestochen, woraufhin dieser drei Schüsse abgefeuert habe, sagte ein Sprecher der Polizei von Los Angeles am Samstag. Beide seien verletzt ins Krankenhaus gekommen, aber außer Lebensgefahr.

Der Sprecher wollte keine Angaben darüber machen, wem das Haus gehört. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war es aber das von Kerr, die zum Zeitpunkt des Zwischenfalls allerdings nicht zu Hause war. Kerr ist die Exfrau von Schauspieler Orlando Bloom.