Milaneo in Stuttgart Rabiater Dieb klaut Schnaps und Obst

Von red 08. Juli 2017 - 14:52 Uhr

Die Polizei musste am Mailänder Platz einen rabiaten Dieb in Gewahrsam nehmen. (Archivfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein 36-Jähriger hat in einem Laden am Mailänder Platz versucht, Schnaps und Obst mitgehen zu lassen. Von einem Ladendetektiv angesprochen, wurde der Mann gewalttätig und musste von vier Männern festgehalten werden.

Stuttgart-Mitte - Die Polizei hat am Freitag am Milaneo am Mailänder Platz in Stuttgart-Mitte einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der offensichtlich etwas gestohlen und sich gegen einen Ladendetektiv rabiat zur Wehr gesetzt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Ladendetektiv den Tatverdächtigen gegen 13.30 Uhr beobachtet, wie dieser eine Flasche Schnaps und Obst einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Detektiv sprach den Mann darauf an, der wurde gewalttätig und versuchte mit seiner Beute zu fliehen. Zusammen mit einem Haustechniker und zwei Security-Mitarbeiter gelang es, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten.

Der 36-Jährige wird einem Haftrichter vorgeführt.