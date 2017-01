Mikhail Popkov: Russlands schlimmster Serienmörder Der sibirische Werwolf

Von Markus Brauer 16. Januar 2017 - 13:49 Uhr

Der russische Ex-Polizist Mikhail Popkov aus dem sibirischen Argansk wurde 2015 wegen der Morde an 22 Frauen verurteilt. Nun hat der 52-jährige Serienkiller weitere 59 Morde gestanden.





Stuttgart/Nowosibirsk - In Russland ist es das Gesprächsthema Nummer Eins: das Geständnis von Mikhail Popkov. Der 52-Jährige aus dem südsibirischen Argansk hatte 2015 den Mord an 22 Frauen gestanden. Jetzt hat er weitere 59 Morde zugegeben. Damit hat Popkov nach eigenen Aussagen in seiner 20-jährigen Karriere als Serienmörder insgesamt 81 Frauen auf bestialische Weise umgebracht. An so viele könne er sich erinnern, sagte er in den Verhören mit der Polizei. Vielleicht sind Popkov sogar noch mehr Menschen zum Opfer gefallen.

Der russische „Maniac“

Die russische Zeitung „The Sibirian Times“ dokumentiert die Untaten des „Maniac“ (auf deutsch: Wahnsinniger, Irrer) in einem ausführlichen Artikel, in dem auch Fotos von Opfern gezeigt werden.

Mikhail Popkov gilt als der schlimmste Serienkiller in der russischen Geschichte. Bisher führte Andrei Chikatilo die Rangliste mit 53 Morden an. Demnächst steht Popkov wieder vor Gericht, um sich für seine jetzt bekannt gewordenen Verbrechen zu verantworten.

Der auch als „Werwolf“ in die russische Kriminalgeschichte eingegangene Popkov begann seine Mordserie, die er eine „legitime Säuberungsaktion der Straßen von Prostituierten“ nannte, 1992. Erst 2010 konnte er nach jahrelanger polizeilicher Detektivarbeit gefasst werden.

Die Frauen mussten nach Aussage der russischen Ermittler unsägliches Leid ertragen. Popkov hielt nach jungen Frauen Ausschau, die aus Diskotheken und Bars kamen und bot ihnen an, sie heimzufahren. Doch stattdessen brachte er sie an geheime Orte, vergewaltigte sie und metzelte sie brutal nieder.

Einigen seiner Opfer riss er das Herz heraus, andere köpfte er. Als Mordwerkzeuge verwendete er Äxte, Schraubenzieher und Messer. Anfangs tötete er nur in seiner Heimatstadt Argansk, später in der gesamten Region von Irkutsk in Zentralsibirien.

„Es sind insgesamt 81 Morde“

Die „Siberian Times“ zitiert eine russische Kriminalermittlerin, der er die weiteren Morde gestanden hat. Er übernehme die volle Schuld und sei von seiner Überzeugung dazu geleitet worden, denn er wollte die Straßen von Prostituierten befreien, so zitiert die Polizei den Mörder. Die meisten seiner Opfer waren Frauen im Alter von 17 bis 38 Jahren.

Eine Sprecherin der Irkutsker Polizei erklärte, Popkov sei für die 22 bisher bekannten Morde verurteilt worden. „Diese Fälle sind bereits geschlossen. Es gibt also 59 neue Morde. Das heißt, wenn wir sie zu den früheren 22 hinzufügen, sind es insgesamt 81 Morde.“

Mikhail Popkov reiht sich ein in die Annalen sowjetischer Serienmörder wie Andrei Chikatilo – dem „Metzger von Rostov“ –, der wegen 53 Morden verurteilt wurde, den Moskauer Killer Alexander Pichuschkin – bekannt als der „Schachbrett-Mörder“ mit 49 Opfern – und den Ukrainer Anatoly Onoprienko, der wegen 52 Morden verurteilt wurde.

Popkows Frau Elena (51) und seine Tochter Ekaterina (29) weigerten sich lange zu glauben, dass der Ehemann und Vater ein Massenmörder sein könne. Seit dem Gerichtsprozess 2015 seien sie in eine andere Stadt gezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen, schreibt „The Sibirian Times“.