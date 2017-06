Mietpreise in Stuttgart Wird Wohnen in Stuttgart zum Luxus?

Von red 21. Juni 2017 - 13:27 Uhr

Bezahlbaren Wohnraum in Stuttgart zu finden, wird zunehmend schwieriger: Die Preise für Wohnungen sind in den letzten fünf Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen. Wird das Wohnen in der Landeshauptstadt zum Luxus?

Stuttgart - Wer in Stuttgart wohnt, zahlt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt mit die höchsten Mieten. Rund 10,50 Euro kostet der Quadratmeter in der Neckarmetropole im Durchschnitt, viele Mieten liegen aber deutlich höher.

Auch bei Neuverträgen sind Mieterhöhungen in der Region bundesweit führend. Wie ist die Stimmung in der Stadt? Wer kann sich das Wohnen im Zentrum eigentlich überhaupt noch leisten und wäre Pendeln eine Option für die Stuttgarter?

Unsere Kollegen von STUGGI.TV haben sich auf der Straße umgehört.