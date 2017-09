Mietkündigung in Kornwestheim Krähen aufgenommen, aus Wohnung geflogen

Von Birgit Kiefer 15. September 2017 - 16:40 Uhr

Bonnie oder Merlin? Die Klaus-Ohrens können ihre zwei Waisenkinder unterscheiden. Foto:

Tierliebe kann böse enden. Das hat eine Frau erfahren, die sich zweier verwaister Krähen angenommen hat. Wegen Beschwerden der Nachbarn wurde ihr Mietvertrag fristlos gekündigt.

Kornwestheim - Bei einem Spaziergang im Stadtgarten findet Sabine Klaus-Ohren Mitte Mai zwei kleine, auf dem Boden sitzende Raben-Krähen, schon halb verhungert und geschwächt. Sie beobachtet die beiden eine ganze Weile lang, aber es kommen keine erwachsenen Rabenkrähen, um sie zu füttern – was also tun? Die Nestlinge verhungern lassen? Die Kornwestheimerin besorgt einen Pappkarton, setzt die zwei Vögel dort hinein und nimmt sie mit nach Hause in die Friedrich-Siller-Straße, um sie aufzupäppeln. Das Ergebnis ihrer gut gemeinten Tat: Die Krähen fliegen gesund und munter draußen herum – und sie selbst ist ihre Wohnung los.

Mehr zum Thema

Bis Sonntag muss sie ihre Wohnung verlassen

Die Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg hat ihr nämlich fristlos gekündigt und gerade mal 13 Tage Zeit gelassen, um die Wohnung zusammen mit ihren zwei Kindern – dem 17-jährigen Sohn und der 20-jährigen Tochter – zu räumen. Am Sonntag soll die Familie raus sein. Die Begründung: Klaus-Ohren störe „den Hausfrieden in erheblichem Maße“, weil sie den mittlerweile wieder in der freien Natur lebenden, aber öfter Mal auf Besuch kommenden Rabenkrähen – sie heißen Bonnie und Merlin – etwas zu futtern gebe und diese damit anlocke. Die Anwaltskanzlei der Bezirksbaugenossenschaft, die Rechtsanwälte und Notare Grub, verweist auf mehrfache Beschwerden unterschiedlicher Mitmieter. Fast wie eine Szene aus Alfred Hitchcocks Horrorfilm „Die Vögel“ wirkt das Szenario, das die Anwälte zeichnen. Durch die Fütterung hätten sich die Krähen im Umkreis des Mietobjektes sesshaft gemacht und sorgten für „erhebliche Verschmutzungen“. Teilweise könnten „die Mieter ihre Balkone gar nicht mehr nutzen“. Durch den Krähenkot vor den Fenstern und auf den Balkonen fühlten sich die anderen Mieter gestört.

Nachbarn Reinigung von Krähen-Kot angeboten

„Ich habe den Nachbarn unter uns dreimal angeboten, bei Verunreinigungen einmal täglich zu reinigen“, erzählt Sabine Klaus-Ohren. Sie hätten dreimal abgelehnt, berichtet sie. Das erste Schreiben der Bezriksbaugenossenschaft flatterte ihr Ende Juni ins Haus. Sie forderte sie auf, „die Krähen umgehend von ihrem Balkon zu entfernen und jegliches Füttern dieser Tiere zu unterlassen“ und drohte: Jede durch die Krähen verursachte Verschmutzung und Beschädigung an den Mietshäusern würde Klaus-Ohren zu Last gelegt. Ersatzansprüche von Bewohnern „wegen eingeschränkter Nutzbarkeit der Mietsache durch herumfliegende Krähen und deren Hinterlassenschaften“ würden ihr in Rechnung gestellt. „Als ob bisher noch nie Krähen dagewesen wären“, staunt Klaus-Ohren und fügt an: „Gegenüber in den Bäumen haben schon immer jede Menge Krähen gelebt.“

Wie sie die Tiere „entfernen“ soll, ist ihr ein Rätsel. „Die kommen doch immer wieder. Wir sind ihre Familie“, sagt sie schulterzuckend. Bemüht hat sie sich nach eigener Aussage. Sie habe bei einer Auffangstation für Wildvögel nachgefragt, was zu tun sei. Einmal wollte sie Bonnie und Merlin einfangen und wegbringen, damals erwischte sie aber nur einen der beiden Vögel – und kurz darauf musste sie Merlin wieder ganz aufnehmen, weil er einen gebrochenen Flügel hatte. Sabine Klaus-Ohren befürchtet, dass die Verletzung von Menschenhand kommt. Die beiden Krähen seien nunmal zutraulich. Wer ihnen Böses wolle, für den sei es nicht schwer, ihnen zu schaden.

Am 19. Juli kam wieder Post von der Bezirksbau: die Abmahnung und die Ankündigung, die fristlose Kündigung auszusprechen, wenn die Vögel nicht entfernt würden. Als Beleg dafür, dass Klaus-Ohren die Tiere immer noch füttere, führt die Genossenschaft einen Vorfall vom 14. Juli zwischen 16 und 17 Uhr auf, als „die Vögel Futter aus den Blumenkästen Ihres Balkons fraßen“. Klaus-Ohren soll Stellung nehmen zu den Vorwürfen. Sie streitet ab, verweist darauf, dass die Tiere doch mit jeder Woche selbstständiger würden und immer seltener auf Besuch seien. „Wir wollen ja auch, dass sie wieder ausgewildert werden“, beteuert die Kornwestheimerin. Sie schaltet eine Anwältin ein. Die schreibt der Bezirksbau, dass die Verletzung des einen Vogels weitgehend verheilt sei und die Auswilderung auch dieser Krähe „jetzt schnellstmöglich gelingt“.

Nicht schnell genug für die Genossenschaft, die am 4. September über ihre Anwälte die fristlose Kündigung zustellen lässt. Jetzt sucht Sabine Klaus-Ohren eine neue Wohnung. Ihre Anwältin hat zwar Widerspruch eingelegt, aber ihre Mandantin will auch selbst nicht mehr in der Wohnung bleiben. Die Nachbarn schauten zur Seite, wenn sie ihr begegneten, und das Tischtuch mit der Bezirksbaugenossenschaft sei zerschnitten. Die Genossenschaft bezieht auf Nachfrage Stellung: „Es verdient sicherlich Anerkennung, dass Frau Klaus-Ohren ein solch großes Herz für Tiere hat.“ Die Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg habe „über Wochen hinweg in Gesprächen, Telefonaten und Vor-Ort-Terminen, zum Beispiel mit einem Vertreter des Forstamtes, versucht, eine Lösung herbeizuführen – leider ohne Erfolg“. Die fristlose Kündigung sei daher angemessen.

Jetzt auf Wohnungssuche mit zwei Kindern und drei Katzen

Leicht wird die Wohnungssuche für Klaus-Ohren nicht: Drei Personen und mit ihnen drei Katzen brauchen eine neue Bleibe. Trotzdem: „Ich würde die beiden Krähen jederzeit wieder aufnehmen. Ich kann Tiere nicht einfach liegen und verrecken lassen“, betont Sabine Klaus-Ohren. „Das ist einfach nicht meine Art.“