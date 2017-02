Immobilienscout24 mit „Miet-Map“ So teuer sind die Mieten entlang der Stuttgarter Bahnlinien

Entlang der Bahnlinie U7 sind die Wohnungsmieten in Stuttgart am teuersten. Das zeigt die „Miet-Map“ von Immobilionscout24. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrstrecken sind beachtlich.

Stuttgart - Das Immobilienportal „Immobilienscout24.de“ veröffentlichte eine „Miet-Map“ zur Veranschaulichung aller Kaltmietpreise für eine Zwei-Zimmer Wohnung von 70 Quadratmetern an den jeweiligen Bahnstationen in Stuttgart und Umgebung. Wo ist die Miete am teuersten? In den deutschen Großstädten ist das im Normalfall in der Innenstadt – zentral und kurze Fußwege. Doch im Kessel sieht das anders aus: Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Feuersee liegt die Durchschnittsmiete bei 800 Euro.

Im Osten der Stadt werden die Preise niedriger. Von Bad Cannstatt bis Fellbach liegt der durchschntittliche Preis für eine Wohnung bei circa 660 Euro. Die Haltestation „Russische Kirche“, die südwestlich des Hauptbahnhofes liegt, ist im Gegenzug mit einem Mietpreis von 905 Euro einer der teuersten Gegenden in Stuttgart. Ganz vorne an der Spitze liegt jedoch die Station „Stelle“ mit 933 Euro, die sich südöstlich vom Frauenkopf befindet und sich mit der U7 in Richung Ostfildern erreichen lässt.

Je südlicher, desto stärker variieren die Preise. Degerloch ist mit einer der teuersten Stadtteilen Stuttgarts, so auch der Killesberg. Richtung Möhringen und Plieningen werden die Mieteinnahmen mit durchnittlich 752 Euro ein wenig geringer. Im Norden Stuttgarts, zwischen dem Nordbahnhof und Zuffenhausen, liegen die Preise ebenfalls durchschnittlich bei ca. 760 Euro.

Im Landkreis sind Mieten geringer

Im Raum Ludwigsburg, von Kornwestheim bis Bietigheim-Bissingen, liegen die Kosten für eine Wohnung zwischen 500 Euro und 600 Euro. Besonders auffällig sind die Linien S1 und S2 in Richtung Waiblingen und Backnang (Rems-Murr-Kreis). Diese Landkreise haben einen Preisdurchschnitt von ca. 550 Euro.

Den günstigsten Wohnort im Raum Stuttgart, mit Kosten von 481 Euro ist mit der S4 erreichbar – Kirchberg an der Murr (Rems-Murr-Kreis). Ähnlich ist es in Richtung Freiberg am Neckar und Marbach (Kreis Ludwigsburg).

Trotz der relativ großen Entfernung zur Stuttgarter Innenstadt liegt die Durchschnittsmiete zwischen Böblingen und Herrenberg bei 585 Euro.

Es muss also nicht immer in der Innenstadt am teuersten sein, das liegt daran, dass die Stuttgarter Höhenlange durch den Kessel eine traumhafte Aussicht auf die Stadt bieten und daher die Preise stark variieren. Fakt ist: Je weiter weg vom Zentrum, desto günstiger sind die Mietpreise.

