MHP-Riesen Ludwigsburg verpflichtet Cotton auch für diese Saison

Von red/dpa 11. September 2016 - 12:28 Uhr

2015/2016 ist Tekele Cotton bereits in 24 Ligaspielen und in 14 Eurocup-Partien für die MHP Riesen Ludwigsburg aufgelaufen.Foto: Pressefoto Baumann

Der Basketball-Profi Tekele Cotton hat einen Einjahresvertrag bei den MHP Riesen unterschrieben. Schon in der vergangenen Saison unterstützte der Amerikaner die Ludwigsburger mit durchschnittlich 8,8 Zählern pro Partie.

Ludwigsburg - Tekele Cotton spielt auch in der in zwei Wochen beginnenden Saison für Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg. Der Guard aus den USA unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der Club am Sonntag mitteilte.

2015/2016 war Cotton bereits in 24 Ligaspielen und in 14 Eurocup-Partien aufgelaufen. Im Eurocup markierte der 23-Jährige im Schnitt 10,3 Punkte, in der Liga kam er auf durchschnittlich 8,8 Zähler pro Partie.