MHP Riesen in der Basketball-Bundesliga Ludwigsburg verliert gegen Alba

Von Michael Bosch 13. November 2016 - 19:43 Uhr

Gegen Alba Berlin (mit Mliosavljevic, links) ist Ludwigsburg (mit Hammond) zweiter Sieger.Foto: Baumann

Mehr als vier Jahre lang hatten die Ludwigsburger Basketballer in eigener Halle nicht mehr gegen Alba Berlin verloren – jetzt ist die Serie gerissen. Der Riesencoach John Patrick weiß auch, warum.

Ludwigsburg - Am Ende hätte sich Alba Berlin fast um den verdienten Lohn gebracht. Vier Punkte gelangen dem Riesen-Center Jack Cooley innerhalb von sechs Sekunden – und die MHP Riesen Ludwigsburg waren 28 Sekunden vor dem Ende plötzlich bis auf drei Punkte dran (73:76). Ein dummes Offensivfoul im Anschluss machte die Hoffnungen der Ludwigsburger Basketballer dann aber endgültig zunichte. Alba siegte verdient mit 79:73 (37:29) und beendete damit seine Negativserie in der Barockstadt.

Die Riesen hatten sich in den vergangenen Jahren zum Angstgegner der Albatrosse gemausert – vor allem zu Hause hatten sie den Hauptstadtclub regelmäßig aus der Halle gefegt und die letzten vier Spiele allesamt für sich entschieden. „Heute hat aber das bessere Team gewonnnen“, musste auch der Riesen-Coach John Patrick nach dem Spiel zugeben. „Alba hat Qualität und war gut auf uns vorbereitet. Nach unserem 15. Spiel in sechseinhalb Wochen waren sie auch ein bisschen frischer.“

Die Riesen verschlafen den Spielbeginn

Als Hauptgrund für die fünfte Saisonniederlage machte Patrick die vielen Ballverluste seines Teams aus. Vor 4130 Zuschauern in der MHP-Arena, die zum ersten Mal in dieser Saison eine würdige Kulisse bildeten, waren aber auch der schlechte Start und die miserable Trefferquote entscheidend. Im zweiten Viertel lagen die Ludwigsburger bereits mit 18 Punkten im Rückstand (12:30), kämpften sich aber dank des erneut starken Cooley, der in knapp 22 Minuten auf dem Feld 20 Punkte erzielte und sich 13 Rebounds angelte, in der zweiten Halbzeit wieder heran. „Auswärts ist es in der Basketball-Bundesliga immer schwer zu bestehen. In Ludwigsburg aber besonders“, sagte Alba-Coach Ahmet Caki, „Ludwigsburg hat stark gekämpft, aber wir haben zurückgefightet.“ Der Türke ärgerte sich aber darüber, dass es in der Schlussphase noch einmal so eng geworden war: „Am Ende müssen wir viel cleverer agieren.“

Kein Glück bei den Dreipunktwürfen

Dabei hatte die Berliner Mannschaft fast immer die passende Antwort parat. Besonders Niels Giffey (18 Punkte) und Engin Atsür (16) hatten das Visier an diesem Tag gut eingestellt und versenkten – anders als die Ludwigsburger, die am Ende nur dreimal bei 21 Versuchen von jenseits der 6,75-Meter-Linie trafen – ihre Dreier. So halfen auch die vielen zweiten Wurfchancen, die sich das Patrick-Team erarbeitete, nichts. „Unser Spiel unter dem Korb hat gut funktioniert. Aber von Außen haben wir heute überhaupt nicht getroffen“, sagte der Aufbauspieler Brad Loesing, der keinen seiner fünf Dreierversuche traf. „Wir müssen einfach weiter arbeiten, dann fallen auch irgendwann die Würfe.“

Viel Zeit zum Trainieren bleibt allerdings nicht: Bereits am Mittwoch geht es für Ludwigsburg in der Champions League weiter. In der MHP-Arena (20.30 Uhr) ist dann AEK Athen zu Gast.