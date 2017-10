Metzgereiensterben in Baden-Württemberg Das Ende der Hausmacherwurst

Von Nils Mayer 06. Oktober 2017 - 20:00 Uhr

Renovierter Laden, selbstgemachte Waren: Dieter (links) und Werner (rechts) Weippert haben einen Weg gefunden, wie man auch als kleine Familienmetzgerei in eher abgelegenen Gebieten noch erfolgreich sein kann. Foto: factum/Weise

Zu viel Bürokratie, verändertes Einkaufsverhalten der Menschen und mangelnder Nachwuchs machen gerade kleinen Metzgereien im Land das Leben schwer. Auf den Spuren eines sterbenden Handwerks.

Stuttgart - Eigentlich liegt die Immobilie in guter Lage. Trotzdem kommen an diesem Vormittag so gut wie keine Passanten an der Kreuzung mitten im Ortskern von Albstadt-Tailfingen vorbei. Lediglich ein älterer Herr im gemusterten Pullunder schiebt seinen Rollator vorsichtig den Bürgersteig entlang und lugt neugierig die Treppe hinauf zur Metzgerei. Wie lange dort noch die automatischen Schiebetüren zum Verkaufsraum auf- und zugehen, ist ungewiss.

Inhaber Alfred Klaiber (64) kann im nächsten Jahr in Rente gehen. Körperlich fühle er sich zwar noch in der Lage weiterzumachen, aber finanziell lohne sich das für seine Frau und ihn „fast nicht mehr“, sagt der Metzgermeister: „Bevor ich nur noch arbeite, um gerade so die Kosten zu decken, lasse ich es lieber.“ Und ein Nachfolger? Ist nicht in Sicht. Er könne sich zwar vorstellen, dass man in anderen Städten noch Interessenten finde. Aber hier auf der Schwäbischen Alb, in einer ländlichen Gegend? „Da tut sich das doch keiner freiwillig an“, sagt Klaiber.

Als er 1987 den Familienbetrieb von seinem Vater übernahm, sei das Geschäft „noch richtig gut“ gelaufen. Man habe Lehrlinge ausgebildet, neun oder zehn Schweine pro Woche geschlachtet und viele Mitarbeiter von ortsansässigen Unternehmen als Kunden gehabt. Die Gegenwart allerdings sieht anders aus. Genauer gesagt: mies. Klaiber produziert nicht mal mehr halb so viel Fleisch und Wurst wie damals. „Unsere Stammkundschaft stirbt uns weg“, sagt er. Neue Kunden zu gewinnen sei schwierig. Im Ort gebe es kaum noch Firmen. Viele Menschen zögen für eine Ausbildung, ein Studium oder einen Job weg. „Und die wenigen Jungen, die bleiben, schauen nur auf den Preis.“ Sie kaufen Salami oder Schinken an der Wursttheke im Supermarkt oder abgepackt beim Discounter statt bei ihm.

Gesamtumsatz des Fleischerhandwerks wächst

Laut dem Wirtschaftsministerium haben die Menschen im Südwesten zuletzt zwar wieder mehr für Fleisch und Wurst ausgegeben. Der Gesamtumsatz des Fleischerhandwerks betrug im vergangenen Jahr rund 3,5 Milliarden Euro. Doch davon profitieren vor allem die großen Fleischereien, weil die an Supermärkte und Discounter liefern.

Seit den 1990er Jahren ermöglicht die Politik den Supermärkten längere Öffnungszeiten. „Das war der Knackpunkt“, sagt Bernd Kussmaul, früherer Besitzer der gleichnamigen Metzgerei im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch. Weil die Einkaufs­gewohnheiten der Menschen sich durch Öffnungszeiten bis 22 oder 0 Uhr in den Abend hinein verschoben, haben nach Ansicht des 51-Jährigen traditionelle Metzgereien, die wegen der Personalkosten nicht so lange öffnen können, nach und nach Umsatz verloren.

Um diesen Verlust auszugleichen, mussten die Inhaber kleiner Betriebe erfinderisch werden. Einige verkaufen zusätzlich Fisch, Käse, Milch und Eier, andere bieten einen Mittagstisch und Partyservice an. Mittlerweile macht manch einer mehr Umsatz, indem er Veranstaltungen mit Essen beliefert, als mit dem Verkauf von Fleisch und Wurst in seinem Laden, heißt es. Doch Metzgereichefs, die ihren Partyservice ausbauen, erhöhen auch ihr Arbeitspensum. Sechs-Tage-Wochen sind ohnehin normal; kocht einer dann noch für Veranstaltungen, kommt er im Schnitt rasch auf 13 bis 14 Stunden pro Tag. Doch nicht nur die Arbeitszeiten, auch der bürokratische Mehraufwand durch neue Verordnungen und Auflagen sowie die harte Konkurrenz durch Discounter haben es unattraktiv werden lassen, einen Familienbetrieb weiterzuführen oder gar eine neue Metzgerei zu eröffnen.