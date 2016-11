Mette-Marit und Haakon in Kanada Strahlend schön in Rot

Von red/rmu 08. November 2016 - 11:39 Uhr

Drei Tage lang bereisen Mette-Marit und Haakon von Norwegen Nordamerika. Beim Auftakt in Ottawa zog die Kronprinzessin in einem leuchtendroten Mantel alle Blicke auf sich.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Das norwegische Kronprinzenpaar ist zu Besuch in Kanada. Vom 7. November an reisen Mette-Marit und Haakon drei Tage lang durch Nordamerika. Unter anderem geht es dabei nach Toronto, Neufundland und Labrador – für Fans der norwegischen Royals eine der seltenen Gelegenheiten, die Kronprinzessin zu Gesicht zu bekommen, taucht Mette-Marit im Vergleich zu anderen gekrönten Häuptern doch eher selten vor den Kameras von Journalisten auf.

Mehr zum Thema

Hier entlang: Was die Royals aus Europa und der Welt so treiben.

Zum Auftakt allerdings besuchten Mette-Marit, die in einem leuchtendroten Mantel alle Blicke auf sich zog, und Haakon allerdings Ottawa und wurden von Generalgouverneur David Johnston begrüßt. Auch ein Besuch in Kanadas Nationalmuseum für Geschichte und Gesellschaft in Gatineau stand auf dem Programm.

Wer auf neue Fotos des königlichen Nachwuches hofft, der wird enttäuscht: Prinz Sverre-Magnus und Prinzessin Ingrid-Alexandra mussten zuhause bleiben.