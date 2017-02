Metallica mit Lady Gaga auf der Grammy-Bühne Hetfield platzt am Ende des Auftritts der Kragen

Von kap 13. Februar 2017 - 14:48 Uhr

Eine ungewöhnliche Mischung bei den Grammy-Awards: Metallica geben ihren Hit „Moth Into Flame“ zum Besten – gemeinsam mit Pop-Diva Lady Gaga. Die Performance gerät allerdings für Metallica-Frontmann James Hetfield zum Debakel. Bilder und das Video des Auftritts gibt es hier.





Stuttgart - Die diesjährigen Grammy-Verleihungen standen ganz im Zeichen von Adele und Beyoncé. Während Adele mit ihren fünf Preisen die Abräumerin des Abends war, sorgte die schwangere Beyoncé mit einer atemberaubenden Show für Aufsehen.

Andere Musiker hatten an diesem Abend allerdings nicht so viel Freude, genauer gesagt Metallica-Frontmann James Hetfield. Das durchaus ungewöhnliche musikalische Zusammentreffen der Heavy-Metal-Größen mit der Pop-Diva Lady Gaga geriet für Heftfield nämlich zum Debakel.

Hetfields Kampf mit dem Mikro

Die Bay-Area-Thrasher performten bei der Grammy-Verleihung gemeinsam mit Lady Gaga den Song „Moth Into Flame“ von ihrem neuen Album „Hardwired ... to Self-Destruct“. Von Beginn an hatte Hetfield allerdings massive Probleme mit seinem Mikro, so dass Lady Gaga den Hauptteil des Gesangs übernehmen musste.

Der Metallica-Frontmann nahm die ganze Sache während der Performance professionell-gelassen, doch am Ende platzte dem 53-Jährigen der Kragen. Das bekamen sein Mikrofon-Ständer und ein Techniker zu spüren.

