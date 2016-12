Messerattacke an Heiligabend Motiv beschäftigt Reutlinger Polizei

Von red/dpa 27. Dezember 2016 - 11:02 Uhr

Die Polizei in Reutlingen untersucht die Hintergründe der Messerattacke an Heiligabend in Reutlingen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Bei dem eskalierten Streit an Heiligabend in Reutlingen, bei dem eine Frau ihrem Ehemann ein Messer in den Bauch gerammt hat, steht die Polizei vor unerwarteten Hindernissen.

Reutlingen - Nach einer Messerattacke unter streitenden Eheleuten an Heiligabend in Reutlingen durchleuchten Ermittler die Hintergründe - und stoßen dabei auf Hindernisse. Den Beamten lägen verschiedene Erklärungsansätze dazu von der beschuldigten Frau und von mehreren Zeugen vor, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Diese widersprächen sich aber.

Nach Erkenntnissen der Beamten hatte sich ein langjähriger Streit zwischen dem getrennt lebenden Paar an Heiligabend entladen. Die Frau griff zu einem Küchenmesser und stach es ihrem Partner in den Bauch. Sie wurde auf der Flucht festgenommen und kam in Haft. Ihr wird versuchte Tötung vorgeworfen. Der 37-Jährigen überlebte die Attacke knapp.