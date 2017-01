Stuttgarter Fußgängerzone Mann wirft Messer nach Passantin

31. Januar 2017 - 16:53 Uhr

Geistig verwirrter Mann wirft ein Messer nach ePassantin.Foto: dpa

In der Stuttgarter Innenstadt greift ein Mann eine Passantin mit einem Messer an und verletzt sie am Bein. Die Frau muss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Stuttgart - Ein Mann hat am Dienstagmittag eine Passantin in der Stuttgarter Innenstadt mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei berichtet, griff ein offenbar geistig verwirrter Mann am Dienstag gegen 12.45 Uhr in der Büchsenstraße eine 43 Jahre alte Frau unvermittelt mit einem Messer an. Der 48-jährige Mann ist polizeibekannt und soll der ihm offenbar völlig unbekannten Frau in der Fußgängerzone entgegen gekommen sein und sie mit dem Messer bedroht haben. Anschließend soll der Mann mit einem Messer in ihre Richtung geworfen haben. Das Messer blieb in ihrem Oberschenkel stecken.

Täter wurde von der Polizei festgenommen

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber von Zeugen und kurz darauf eintreffenden Polizisten an der Haltestelle Stadtmitte festgenommen werden. Die 43-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Mann soll einem Arzt vorgeführt werden, mit dem Ziel, ihn anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen.