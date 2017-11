Messengerdienst Weltweite Störungen bei WhatsApp

Von red 30. November 2017 - 20:24 Uhr

Beim Messengerdienst WhatsApp ist es am Donnerstag zu massiven Störungen gekommen. Foto: dpa

Beim Nachrichtendienst WhatsApp ist es am Donnerstagabend zu weltweiten Störungen gekommen. Auch große Teile Deutschlands sind betroffen. Derzeit ist nicht bekannt, wie lange die Störungen andauern werden.

Stuttgart - Millionen Benutzer konnten am Donnerstagabend nicht auf ihren Messengerdienst WhatsApp zurückgreifen. Aufgrund einer weltweiten Störung kam es zu massiven Ausfällen der App – auch aus weiten Teilen Europas und Deutschlands werden in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #whatsappdown die Probleme mit dem Messengerdienst geteilt und gemeldet. So bekundeten bereits User aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Berlin und Sachsen die Probleme mit WhatsApp.

Bisher ist noch nicht ersichtlich, warum es zu der Störung kam. Auch hinsichtlich der Frage, wie lange mit Ausfällen zu rechnen sei, ist derzeit nichts bekannt. Für Millionen User ist das Senden und Empfangen von Nachrichten nicht möglich; gleiches gilt vielerorts für das Tätigen von Audio- oder Video-Anrufen.