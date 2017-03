Merkel zu Gast im Weißen Haus Erstes Treffen der Kanzlerin mit Präsident Trump

Von red/AFP 17. März 2017 - 16:48 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat Kanzlerin Angela Merkel im Weißen Haus empfangen. Es ist das erste Treffen Merkels mit dem neuen US-Präsidenten. Auf der Agenda stehen Gespräche zur Wirtschaft und zu den Krisenherden.





Washington - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Freitag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen worden. Die Zusammenkunft in Washington ist das erste Treffen Merkels mit dem neuen US-Präsidenten. Wie aus Regierungskreisen beider Seiten vorab verlautete, wollen Merkel und Trump das Treffen in erster Linie nutzen, um einander kennen zu lernen.

Trump empfängt Merkel zunächst zu einem Gespräch über die transatlantische Partnerschaft und internationale Krisen. Im Anschluss soll die Wirtschaftspolitik im Mittelpunkt stehen, an einer Gesprächsrunde nehmen Vertreter von deutschen und US-Unternehmen teil.