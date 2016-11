Mercedes-Benz-Junior-Cup Attraktives Teilnehmerfeld beim Junior-Cup

Von red 03. November 2016 - 10:56 Uhr

Der Titelverteidiger SK Rapid Wien ist wieder dabei beim Mercedes-Benz-Junior-Cup Anfang Januar im Sindelfinger Glaspalast.Foto: Pressefoto Baumann

Beim Mercedes-Benz JuniorCup im Sindelfinger Glaspalast können sich die Fußballfans wieder auf namhafte Mannschaften freuen. Das Teilnehmerfeld des Turniers ist nun komplett.

Sindelfingen - Am 6. und 7. Januar 2017 ist im Sindelfinger Glaspalast wieder mit Budenzauber vom Feinsten zu rechnen – der Mercedes-Benz-Junior-Cup steht an. Das traditionsreiche und immer hochkarätig besetzte Turnier geht in seine 27. Auflage. Die Turnierorganisatoren haben nun das Teilnehmerfeld bekannt gegeben.

Lokalmatador VfB Stuttgart wieder mit dabei

Selbstverständlich ist Lokalmatador VfB Stuttgart wieder mit von der Partie. Ebenfalls aus der Region und schon mehrere Jahre mir dabei ist die TSG 1899 Hoffenheim. Der aktuelle Meister aus England schickt seine U19 – die „Foxes“ aus Leicester machen erstmals ihre Aufwartung in Sindelfingen. Schalke 04 – schon mehrfach Sieger beim JuniorCup – ist wieder mit dabei.

