Mercedes-Benz Istanbul Fashion Week Viel nackte Haut am Bosporus

Von red 20. März 2017 - 16:57 Uhr

Am Montag startet die Mercedes-Benz Fashion Week in Istanbul. Den Auftakt macht der Bademoden-Designer Cihan Nacar und lässt dabei tief blicken.





Istanbul - Die Mercedes-Benz Fashion Week in Istanbul startet gleich mit viel Haut. Bei der Show des Bademodendesigners Cihan Nacar am Montag zeigten die Models gewagte Kreationen.

Nach Paris, Mailand und New York hat jetzt auch die Fashion Week am Bosporus begonnen. An fünf Tagen zeigen die Designer ihre Kollektionen für den Frühling und Sommer 2018. Statt Chanel, Luis Vuitton und andere internationale Edel-Labels präsentieren in Istanbul vor allem türkische Designer ihre Mode-Trends von morgen.

Die Fashion Week in Istanbul ist das größte Modeevent in der Türkei. Bis zum 24. März laufen die Models über den Catwalk und zeigen Mode von ausgefallen bis tragbar.