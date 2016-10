Mercedes-Benz Fashion Week in Peking Sexy in einem Hauch von Nichts

Von red 31. Oktober 2016 - 10:58 Uhr

Lasziv und sexy: so präsentierten sich die Models bei der Dessous-Show von Aimer bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Peking. Beim Finale kam es zu einem kleinen Missgeschick.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine ungewöhnliche Show wurde den Zuschauern bei der Präsentation der Dessous-Kollektion von Aimer bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Peking geboten. Nicht nur flanierten Models in sexy Outfits über die Bühne – es gab sogar Tanzeinlagen und männliche Models in indianischen Feder-Kostümen. Ein kleiner Fauxpas passierte im großen Finale: ein Model verfing sich mit einem Schuh im Spitzenkleid einer vor ihr laufenden Kollegin.

Mehr zum Thema

Die Fashion Week in der chinesischen Hauptstadt endet am 2. November.

Hier entlang: Alles rund um Mode, Marken und Designer