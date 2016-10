Mercedes-Benz Fashion Week in Istanbul Elitär, aber transparent

Von red 13. Oktober 2016 - 11:48 Uhr

In Istanbul präsentieren in diesen Tagen etliche Designer ihre Kollektionen für Frühjahr und Sommer kommenden Jahres. Neben Pailletten-(Alb)Träumen gibt es gewohnt ungewöhnliche Looks, aber auch viel Transparentes zu sehen.





15 Bilder ansehen

Istanbul - New York, Mailand, London und Paris heißen die großen Modemetropolen. Doch viele andere Städte haben in den vergangenen Jahren immer größere Aufmerksamkeit in Sachen High Fashion auf sich gezogen. So zum Beispiel Istanbul. Seit Dienstag findet dort bereits zum achten Mal die Mercedes-Benz Fashion Week statt – sie gilt als das größe Fashion-Event in der Türkei.

Mehr als vierzig Designer präsentieren an fünf Tagen ihre Spring/Summer 2017 Kollektionen und zeigen, dass sie mit den großen Schauen Schritt halten können. Auch hier gibt es die neuen Styles etablierter sowie junger, aufstrebender Designer zu sehen – meist in dem für Fashion Shows gewohnt ungewöhnlichen Look.

In unserer Galerie zeigen wir einige Bilder der bisherigen Schauen. Klicken Sie sich durch.