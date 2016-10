Mercedes-Benz Fashion Week in China Kinder-Models glänzen in eleganten Roben

Von red 27. Oktober 2016 - 10:48 Uhr

Kleine Models ganz groß: auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Peking präsentierten auch viele Kinder die eleganten Kleider von J.Queen & Little Queen – und schritten dabei fast so elegant wie die Großen über den Catwalk.





Stuttgart - Dass man nicht schon seit Jahren auf den Laufstegen der Welt zuhause sein muss, um eine gute Show abzuliefern, das stellten die Kindermodels bei der Show von J.Queen & Little Queen auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Peking unter Beweis. Fast schon so elegant wie die Großen liefen sie über den Catwalk und präsentierten die von Xie Jiaqi entworfenen Kleider der neuen Kollektion einem internationalen Publikum.

Für seine Designs orientierte sich J.Queen & Little Queen in dieser Saison an der legendären österreichischen Kaiserin Sissi, die als schönste Frau des 19. Jahrhunderts galt und für ihr Streben nach Unabhängigkeit bekannt war. Die neue Kollektion setzt auf die höfischen Farben aus Sissis Zeit, ergänzt die eleganten Kleider aber mit viel Spitze. Herausgekommen sind elegante Roben, die in weiß oder Pastelltönen gehalten der Trägerin einen glamourösen Auftritt versprechen.

Die Fashion Week in Peking läuft noch bis 2. November.