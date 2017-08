Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart Anpfiff für das neue Stadiondach

Von Christine Bilger 24. August 2017 - 09:15 Uhr

Bauarbeiten im Stadion: Hier fehlt noch ein Stück vom (Fußball-)Himmel. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Der VfB feiert am Samstag Heimpremiere. Dabei lohnt sich für die Stadionbesucher nicht nur der Blick aufs Spielfeld, sondern auch nach oben.

Stuttgart - Es ist eigentlich alles, so wie es sein sollte: Der VfB Stuttgart startet mit dem ersten Heimspiel der Saison am kommenden Samstag, 26. August, dort, wo er aus Sicht seiner Anhänger hingehört: Am Neckarufer und in der Bundesliga. Nach einem Jahr in der Zweiten Liga ist die Rückkehr allein schon ein Grund für die Fans, vor heimischer Kulisse zu feiern. Doch wenn der Ball am Samstag von 15.30 Uhr an auf dem Rasen rollt in der Partie gegen den FSV Mainz 05, dann schweift bei aller Freude der Fans der Blick vielleicht doch mal vom Rasen in die Höhe. Denn neben der Heimpremiere steht in dieser Saison noch ein erstes Mal im Stadion am Neckar an: Auch das sanierte Stadiondach feiert Premiere.

Mehr zum Thema

Fast zehn Millionen Euro wurden investiert

Am Donnerstag wird das neue Dach schon mal der Presse präsentiert. Bekannt ist bereits, dass fast zehn Millionen Euro investiert werden sollten. Nach fast 25 Jahren wurde es ausgetauscht, die Arbeiten begannen unmittelbar nach dem letzten Punktspiel am 21. Mai gegen die Würzburger Kickers. Neben den Arbeiten am Dach sollte auch das Entwässerungssystem der Arena optimiert werden. Das Stadion hatte das Dach im Jahr 1993 erhalten, als in Stuttgart die Leichtathleten bei der Weltmeisterschaft zum Kräftemessen antraten. Es hat eine Fläche von rund 36 000 Quadratmetern.