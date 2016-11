Daimler Dieter Zetsche über die Zukunft als VfB-Sponsor

Von mrz 17. November 2016 - 17:03 Uhr

Daimler-Chef Dieter Zetsche hofft auf den Wiederaufstieg des VfB Stuttgart.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart und sein Sponsor Mercedes verbindet eine seit Jahrzehnten währende Partnerschaft. Jetzt hat sich Daimler-Chef Dieter Zetsche zum VfB, dem Sponsoring und der 2. Liga geäußert.

Stuttgart/Berlin - Daimler-Chef Dieter Zetsche war am Donnerstag als Podiumsgast beim Automobilwoche-Kongress in Berlin geladen und wurde dabei auch auf den VfB Stuttgart angesprochen. Der Fußball-Zweitligisten wird seit vielen Jahren von Mercedes-Benz in vielerlei Hinsicht unterstützt. Dennoch muss sich das riesige Unternehmen immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig in den VfB zu investieren.

In Berlin sagte Dieter Zetsche: „Natürlich blutet einem das Herz, wenn man die Entwicklung des VfB in den vergangenen Jahren betrachtet. Aber im Schnitt 48.000 Zuschauer in der zweiten Liga hat es so bisher auch noch nicht gegeben. Ich hoffe, dass die Mannschaft diesen Schwung mitnehmen kann. Wir tun bereits einiges im Hintergrund, das wird auch so bleiben.“

Das heißt auch: Über eine Ausweitung des Engagements wird bei Daimler derzeit nicht nachgedacht.