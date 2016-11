Stuttgart Nimmt die Zahl der Exhibitionisten zu?

Von red/brb 03. November 2016 - 15:27 Uhr

Exhibitionisten sind bei der Polizei immer wieder ein Thema. (Symbolbild)Foto: James R. Martin/Shutterstock

„Mann onaniert vor Kindern“, „Vor junger Frau entblößt“ – diese Meldungen gibt es gefühlt fast täglich zu lesen. Aber steigt die Zahl der Exhibitionisten auch tatsächlich in Stuttgart an? Die Polizei nimmt dazu Stellung.

Stuttgart - In Stuttgart und der Region hat es die Polizei in den vergangenen Monaten mit mehreren Exhibitionisten zu tun gehabt.

Zuletzt onanierte ein 51 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf einem Spielplatz in der Pfarrstraße in Stuttgart-Mitte – vor einer Gruppe von Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren. Er wurde vorläufig festgenommen, Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 entgegen.

Es ist der erste Fall in der Art im November. Im September verzeichnete die Stuttgarter Polizei im Stadtgebiet insgesamt elf Fälle von Exhibitionismus, im Oktober waren es noch acht. Dass die Zahl der exhibitionistischen Handlungen in der Öffentlichkeit zunehme, sei ein Trugschluss, so die Polizei Stuttgart. Auch, wenn man ein anderes Gefühl habe – insgesamt pendele sich die Zahl erfahrungsgemäß etwa im selben Bereich ein, so ein Sprecher. So habe es dieses Jahr bisher in etwa dieselbe Anzahl solcher Delikte gegeben wie im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Im Jahr 2015 waren in der Kriminalstatistik für Stuttgart insgesamt 131 Fälle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aufgeführt, 2014 waren es 125.

Auf dem Sozialamt onaniert

Der Eindruck, vor allem in den vergangenen Monaten, war oft ein anderer. Beinahe täglich veröffentlichten die Beamten beispielsweise im September und Oktober Berichte über sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit. Einer bleibt dabei besonders im Gedächtnis: Am 31. Oktober nahm die Polizei in Stuttgart-Mitte einen 25-Jährigen gleich zweimal innerhalb weniger Stunden fest, weil er vor Frauen onaniert haben soll – auf dem Sozialamt. Und auch vor Kindern entblößten sich die Täter – unter anderem Mitte September in Stuttgart-Mühlhausen, in Asperg (Kreis Ludwigsburg) in der Nähe eines Spielplatzes oder Ende September in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), wo ein Mann sich in der Fußgängerzone mit entblößtem Glied vor zwei Mädchen zeigte.

Die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Zahl der Exhibitionisten in den kommenden Monaten wieder zurückgehen wird – wegen der sinkenden Temperaturen.