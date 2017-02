Melbourne Musikfestival von Drogen „überflutet“

Von red/dpa 19. Februar 2017 - 12:58 Uhr

Liquid Ecstasy ist farblos und kann leicht Getränken untergemischt werden.Foto:

Besucher eines australischen Elektro-Musik-Festivals mussten wegen einer Überdosis Drogen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Festival sei von Drogen regelrecht „überflutet“ gewesen, so ein Vertreter der Retungseinheit.

Melbourne - Wegen einer Überdosis Drogen sind mehr als 20 Besucher eines Elektro-Musik-Festivals im australischen Melbourne in umliegende Kliniken gebracht worden. Viele von ihnen seien in einem kritischen Zustand, berichteten mehrere Medien am Sonntag.

Das Festival sei von Drogen nur so „überflutet“ gewesen, sagte der Leiter der Rettungseinheiten im Bundesstaat Victoria, Paul Holman, dem Sender Channel 9. Nahezu alle Verletzten hätten den Wirkstoff GHB, auch bekannt als Liquid Ecstasy, zu sich genommen.

40 Festnahmen wegen Drogenbesitzes

Liquid Ecstasy ist eine farblose Flüssigkeit, die leicht Getränken untergemischt werden kann. Sie führt zu Übelkeit, Bewusstseinsstörungen und Gedächtnislücken.

Die Polizei nahm nach Angaben des Senders ABC 40 Festivalbesucher wegen Drogenbesitzes fest, darunter 33 Männer und 7 Frauen. Ein Mann habe Ecstasy, Kokain, MDMA, LSD, Ketamin und Cannabis bei sich gehabt. Das Festival sollte am Sonntag nach Sydney weiterziehen.