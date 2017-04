Meister von 2007 im Video-Interview Hitzlsperger macht den VfB-Profis Mut

Von Dirk Preiß 26. April 2017 - 15:48 Uhr

Kennt sich aus mit einem erfolgreichen Endspurt mit dem VfB: Thomas HitzlspergerFoto: dpa

Er weiß, wie man eine Saison mit dem VfB Stuttgart erfolgreich zu Ende spielt. Thomas Hitzlsperger wurde 2007 mit den Roten deutscher Meister. Auch zehn Jahre später ist er zuversichtlich.

Stuttgart - Am vergangenen Montag beim 3:1-Erfolg des VfB gegen Union Berlin waren gleich vier Menschen in der Mercedes-Benz-Arena zu Gast, die wissen, wie man eine Fußballsaison in Stuttgart erfolgreich zu Ende spielt. Timo Hildebrand, Sami Khedira, Cacau und Thomas Hitzlsperger gewannen im Frühjahr 2007 acht Spiele in Folge und wurden am 19. Mai deutscher Meister. Letzterer ist mittlerweile Teil des VfB-Managements – und äußerst zuversichtlich, dass auch in dieser Saison das VfB-Team sein Ziel erreicht: den Aufstieg in die Bundesliga.

Mehr zum Thema

Hier geht es zu unserem Aufstiegsrechner

In unserem Video-Interview äußert sich der frühere Nationalspieler zur Partie gegen Union Berlin und gibt einen Ausblick auf die restlichen vier Spiele der Zweitligasaison.