Debatte über die Burka Das denken junge Muslime in Stuttgart

Von Hannes Opel und Beria Barlik 02. September 2016 - 14:39 Uhr

Die Burka-Debatte beschäftigt seit einigen Wochen die Medien und die Gesellschaft. Wir haben drei muslimische Jugendliche in Stuttgart getroffen. Im Video äußern sie ihre Sicht der Dinge.

Stuttgart - Die Burka. Das Bekleidungsstück einiger muslimischer Frauen sorgte in den vergangenen Wochen für viel Gesprächsstoff. Wenn es um die Meinungen ging, wurden jedoch oft nur Politiker und/oder besorgte Bürger befragt. Wir wollten wissen, was junge Muslime in Stuttgart über die Burka-Debatte denken und haben uns deshalb mit Ihnen am Schloßplatz getroffen.

Die Verhüllung ist im Islam für beide Geschlechter vorgesehen. Die Frau sollte sich einen Schleier umlegen – hier ist jedoch nicht die Rede von einer Vollverschleierung – und der Mann sollte seine Blicke kontrollieren und senken können.

Trotz allem ist es nicht zu verleugnen, dass Frauen im islamischen Raum auch zum Kopftuch gezwungen werden können. Jedoch kann es durch die Entwicklung der Kultur und den Traditionen, oft zu Missverständnissen und zu Falschinformationen kommen. Dies sagt auch Khurram Shahid. Der junge Muslim betont, dass es im Islam keinen Zwang gibt. Der Zwang entstehe durch die Vermischung von Islam und Traditionen.

Im Gegenzug, sollte man es auch nicht verurteilen, wenn sich eine Frau freiwillig für eine Art der Verschleierungen entscheidet. Oft wollen diese Frauen auch in der Gesellschaft als eine religionszugehörige Frau wahrgenommen werden, Rameza Bhatti auch. Sie studiert Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Kassel und trägt ein Kopftuch.

Wie die Studentin und Bloggerin Merve Kayikci auch, entscheiden sich viele jungen Frauen in Deutschland für den Hidschab, die einfachste Weise der Verschleierung.

Rameza Bhatti und Merve Kayikci wollen als ein positiver Teil der Gesellschaft wahr- und aufgenommen werden und die Öffentlichkeit bereichern.