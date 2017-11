"Mein TV-Schatz" Amazon arbeitet an einer "Herr der Ringe"-Serie

Von (stk/spot) 04. November 2017 - 20:42 Uhr

Werden die mutigen Hobbits aus "Herr der Ringe" bald auch in einer TV-Serie ausziehen, um den "einen Ring" zu zerstören? Foto: Warner Bros. Home Entertainment

Amazon werkelt gerade fleißig an dem TV-Coup schlechthin. Angeblich soll eine Serien-Version von "Herr der Ringe" geplant sein.

In Anbetracht des nahenden Endes der Fantasy-Serie "Game of Thrones" wäre es wohl die bestmögliche Ablösung: Angeblich arbeitet Warner Bros. Television in Kooperation mit den Amazon Studios an der Umsetzung einer TV-Serie basierend auf den "Herr der Ringe"-Büchern von J.R.R. Tolkien (1892-1973). Wie die US-Seite "Variety" berichtet, habe Amazon CEO Jeff Bezos (53) die Angelegenheit zur Chefsache erklärt und arbeite derzeit an dem prestige- und erfolgsträchtigen Deal.

Bevor nun aber zu früh die Sektkorken bei allen Fans des Fantasy-Epos knallen: Es wird ebenso davon berichtet, dass sich die Gespräche noch in einem sehr frühen Stadium befänden und es noch zu keiner Einigung gekommen sei. Jedoch sei es auch höchst ungewöhnlich, dass sich Bezos selbst bei derartigen Verhandlungen einschalte - was nur beweisen würde, wie sehr Amazon daran interessiert sei, den TV-Coup mit einer "Herr der Ringe"-Serie zu landen.

Es wäre jedenfalls die angestrebte, positive Hammer-Meldung, die das Studio nach den letzten Negativschlagzeilen so dringend benötige. Im Dunstkreis des Sex-Skandals, der Hollywood derzeit fest im Griff hat und der immer weitere Kreise zieht, hatte man im Hause Amazon mehrere Mitarbeiter suspendiert, darunter den Entertainment-Chef Roy Price (50), der schließlich ganz das Handtuch warf.