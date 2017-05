Mehrere Zehntausend Euro Schaden Mann im Drogenrausch zerlegt Vereinsgaststätte

Von red 01. Mai 2017 - 18:37 Uhr

Ein Randalierer in Esslingen hat am Sonntagabend das Inventar einer Vereinsgaststätte in Esslingen zerstört. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein 38-Jähriger hat in Esslingen seine Wut an der Einrichtung einer Vereinsgaststätte ausgelassen und die Einrichtung völlig zerstört. Er selbst sagt, er war im Drogenrausch.

Esslingen - Ein 38-jähriger Mann hat nach eigenen Angaben im Drogenrausch das komplette Inventar der Gaststube des Fischerheims in der Inselstraße in Esslingen zerstört.

Laut Polizei sieht es derzeit so aus, dass es am Abend des 30. April zu einem Streit zwischen dem Randalierer und dem Wirt der Gaststätte gekommen ist. Im Laufe der Nacht sei der Mann dann zu dem Lokal zurückgekehrt, durch eine eingeschlagene Scheibe in das Fischerheim eingestiegen und hat dort das gesamte Inventar verwüstet.

Der Sachschaden dürfte sich laut Schätzungen der Polizei auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an.