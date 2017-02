Mehr Geld auch für Ditzingen Die Inklusion ist dem Landkreis fortan mehr wert

Der Kreis fördert die Integration gehandicapter Kinder stärker. Die Ditzinger sind etwas zufriedener, monieren aber: eine Kostendeckung gebe es für die Stadt weiterhin nicht.

Ditzingen - Kinder mit Behinderung wenn möglich im Regelkindergarten zu integrieren, ist das erklärte Ziel nicht nur in Ditzingen. Denn entsprechend der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN), der UN-Kinderrechtskonvention und des Grundgesetzes haben alle Kinder ein Recht auf soziale Teilhabe.

Nun gibt es dafür im Landkreis eine höhere finanzielle Unterstützung als bisher. Die Ditzinger nahmen dies wohlwollend zur Kenntnis. Gleichwohl könnte es etwas mehr sein, ließen die Mitglieder des Ditzinger Ausschusses für Finanzen, Kultur und Soziales den Landrat wissen.

Zum Jahresbeginn hatte der Landkreis eine neue Konzeption zur Inklusion in Kindertageseinrichtungen vorgelegt. Das Papier ist offenbar das Ergebnis einer trägerübergreifenden Arbeitsgruppe. Es umfasst laut der Stadt Ditzingen nicht nur die finanziellen Neuregelungen, sondern auch verbesserte Rahmenbedingungen für die Einrichtungen und deren Träger.

Für die Ditzinger bedeutet dies, dass die Kommune auf Basis der aktuellen Zahlen 2200 Euro im Monat mehr bekommt. Dies entspricht laut der Verwaltung jährlich einer Summe von 26 400 Euro. Es sei damit zwar von einer höheren finanziellen Entlastung auszugehen. „Eine Kostendeckung ist damit jedoch nicht verbunden.“

Mit der Neukonzeption kommt der Kreis einem Anliegen auch der Ditzinger nach. Die Stadträte hatten die Verwaltung nämlich im April 2016 beauftragt, gegenüber dem Landkreis auf eine Anpassung der Pauschalen für die Leistungen der Eingliederungshilfe in den Kindertageseinrichtungen hinzuwirken. Zu diesem Zeitpunkt besuchten neun Kinder mit Eingliederungshilfe die Ditzinger Kitas.

Die Verwaltung sprach von Kindern mit geistiger und körperlicher Behinderung sowie Kindern mit Autismus, Downsyndrom und posttraumatischen Belastungsstörungen. In neun weiteren Fällen war der Antrag auf Eingliederungshilfe von den Eltern angekündigt oder in Bearbeitung. Ein Dreivierteljahr später, im Januar dieses Jahres, wurden in den städtischen Kitas acht Kinder mit Eingliederungshilfe betreut, in vier Fällen war der Antrag angekündigt.

Kernpunkt der neuen Konzeption des Landkreises ist eine Entbürokratisierung des Antragsverfahrens. Zudem bezahlt der Landkreis nach einer neuen Vergütungssystematik. Demnach gibt es sowohl einrichtungsbezogene Lösungen als auch einzelfallbezogene Pauschalen. Zudem will der Kreis unter anderem Fortbildungen für Fachkräfte ermöglichen.

„Wir wollen mit der neuen Finanzierung inklusive Strukturen fördern. Deshalb stellen wir mehr Geld zur Verfügung.“ Im Gegenzug würden die Kommunen bessere Rahmenbedingungen schaffen, teilt das Landratsamt mit. Ziel sei es, „möglichst viel Normalität für Eltern und Kinder, auch bei besonderem Förderbedarf.“

Gleichwohl verwies der Oberbürgermeister Michael Makurath in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Kultur und Soziales auch darauf, dass die Finanzen nicht immer allein entscheidend seien, wenn über die Inklusion der Kinder diskutiert werde. „Plätze haben wir genug, Fachkräfte fehlen uns.“