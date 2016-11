Mehr Fahrten dank Firmenticket VVS rechnet mit neuem Fahrgastrekord

Von Wolfgang Schulz-Braunschmidt 09. November 2016 - 16:18 Uhr

Nicht nur die S-Bahnen verzeichnen immer mehr Stammkunden.Foto: dpa

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) gewinnt immer mehr Fahrgäste. Bis Ende 2016 rechnet der Verbund mit einem neuen Fahrgastrekord. Das Seniorenticket kommt ebenfalls gut an.

Stuttgart - Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) bleibt auf Wachstumskurs: In den ersten neun Monaten dieses Jahres ist die Fahrgastzahlen auf 269,3 Millionen gestiegen– ein Plus von 2,2 Prozent. Die Einnahmen erhöhten sich bis zum dritten Quartal um 4,2 Prozent auf 373 Millionen Euro. „Der Zuwachs entspricht fast sechs Millionen zusätzlichen Fahrten“, sagt VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger. Man rechne damit, dass die vor allem durch den höheren Absatz von Firmentickets ausgelöste starke Nachfrage nach Bus und Bahn auch im vierten Quartal anhalte. „Dank der Zuschüsse vieler Arbeitgeber zum Firmenticket steuern wir in diesem Jahr auf einen Fahrgastrekord zu“, so Hachenberger.

Mehr zum Thema

Seniorenticket kommt gut an

Der Verbund gewinnt auch immer mehr Stammkunden. Inzwischen haben 166 000 Fahrgäste – 27 000 mehr als vor einem Jahr – ein Abonnement. Mit Schülern, Studenten und Jahrestickets ohne Vertragsbindung hat der VVS sogar 350 000 treue Kunden, deren Fahrausweis länger als einen Monat gilt. Als Wachstumsmotor erweist sich in diesem Jahr das Firmenticket, das bereits 450 Unternehmen mit einem Zuschuss für ihre Beschäftigten unterstützen. Dadurch ist die Zahl der Fahrten im Berufsverkehr um 5,5 Prozent gestiegen. Seit Jahresanfang sei der Absatz um 6000 auf über 70 000 Tickets gesteigen.

„Deshalb sind wir beim Firmenticket auch für 2017 optimistisch“, erklärt der VVS-Geschäftsführer Horst Stammler, der für die Tarife zuständig ist. Schließlich habe man erst im Herbst mit Porsche und Daimler auch zwei große Autokonzerne für dieses Angebot gewinnen können.

Das Seniorenticket kommt ebenfalls weiterhin gut an. Von Januar bis Ende September verzeichnete der VVS ein Plus von 2,8 Prozent. „Dass die Nachfrage anhält, liegt an dem unschlagbar günstigen Angebot von 44 Euro im Monat“, so Hachenberger. Dafür könne man schließlich im gesamten Verbundgebiet fahren. Inzwischen nutzten mehr als 40 000 Senioren diese Offerte. Auch das seit September erhältliche neue Azubi-Ticket für 59 Euro im Monat, das ebenfalls im gesamten VVS-Netz gilt, ist gefragt. Bis jetzt gingen bei den Abo-Centern der am Verbund beteiligten Verkehrsunternehmen rund 25 000 Bestellungen ein. Im Gelegenheitsverkehr gab es nur einen leichten Zuwachs von 0,6 Prozent. Mit einem Plus von 5,8 Prozent stieg in diesem Segment der Verkauf von Tageskarten allerdings überdurchschnittlich an.