Mehr als Silberne und Goldene Hochzeit 13 Ehejubiläen, die Sie noch nicht kannten

Von Isabelle Zeiher 24. April 2017 - 12:13 Uhr

Schon vor der Silbernen Hochzeit kann man Ehejubiläen feiern – zum Beispiel die Zuckerhochzeit, so wie Prinz William. Was ist Ihr Hochzeitsjubiläum und mit welchen Promis haben Sie es gemeinsam?





Stuttgart - Silberne Hochzeit, goldene Hochzeit, diamantene Hochzeit – das sind wohl die bekanntesten Hochzeitstage zum 25-, 50- und 75-jährigen Hochzeitsjubiläum. Doch es gibt für quasi jedes Hochzeitsjubiläum eine volkstümliche Bezeichnung - mindestens.

Viele dieser Namen der Ehejubiläen sind nur regional bekannt, ihre Herkunft oft nicht genau geklärt, Forschungsliteratur selten. Die Namen berufen sich oft auf Edelmetalle oder Schmucksteine, teilweise auf andere Textilien, Blumen und Himmelskörper. „Die Geschäftsinteressen v.a. des Blumen- und des Schmuckhandels sind nicht zu übersehen“, schreibt die Gesellschaft für deutsche Sprache, die 1992 die diverse Namen für Ehejubiläen zusammengetragen hat. Manche Ehejubiläen kommen auf bis zu sieben Bezeichnungen.

Letztlich sind die Namen immer auch ein wenig Willkür: „Im Laufe der Zeit haben sich eben Begriffe etabliert. Warum der Stuhl, Stuhl heißt und der Tisch, Tisch, ist ja auch nicht klar“, sagt Lutz Kuntzsch von der Gesellschaft für deutsche Sprache, „die Namen haben sich einfach aus den Traditionen, den Erfahrungen und der Kultur der Sprechenden herausgebildet.“

