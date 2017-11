Megan Fox Sexy Selfie auf Instagram

Von (cam/spot) 10. November 2017 - 20:11 Uhr

Megan Fox geizt auf Instagram nicht mit ihren Reizen Foto: instagram.com/the_native_tiger/

Schauspielerin Megan Fox bringt ihre Fans mit einem sexy Unterwäsche-Selfie einmal mehr aus der Fassung. Weiß ist eigentlich die Farbe der Unschuld...

Heiß, heißer, Megan Fox (31, "Transformers")! Die Schauspielerin und dreifache Mutter hat ihren Fans einen ersten Blick auf ihre Festtagskollektion für das Unterwäschelabel Frederick's of Hollywood gewährt. Fox veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein sexy Spiegel-Selfie, auf dem sie einen weißen Body trägt. Weiß mag zwar als Farbe der Unschuld gelten, doch auf ihre Unterwäschewahl trifft das keineswegs zu. Der Body besticht durch durchsichtige Spitzenverzierungen und schmiegt sich hauteng an die schlanke Figur der 31-Jährigen an.

Ihre langen braunen Haare fallen ihr zudem offen in Wellen um die Schultern, als Accessoires komplettieren goldene Ketten und Ringe den Look. Die Ehefrau von "Beverly Hills, 90210"-Star Brian Austin Green (44) zieht zudem eine sexy Schnute und kommentiert ihren heißen Schnappschuss mit den Worten: "Ich arbeite schon wieder daran. Sneak Peak, es kommt bald mehr - pünktlich zur Festtagssaison." Man darf also gespannt sein, welche Teile die Kollektion noch zu bieten hat. Eines ist aber sicher: Mit dieser Unterwäsche wird die Weihnachtszeit heiß...