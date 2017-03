Megainvestition in Esslingen Brückenbau wird bis ins Jahr 2044 gestreckt

Von Kai Holoch 13. März 2017 - 16:00 Uhr

Die Ertüchtigung der Vogelsangbrücke wird voraussichtlich 11,4 Millionen Euro kosten. Der Abriss ist jetzt 2033 geplant.Foto: Horst Rudel

Das neue Konzept der Stadtverwaltung sieht neben Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung der maroden Konstruktionen vor, die Vogelsang- und die Adenauerbrücke so zu ertüchtigen, dass sie noch zwei Jahrzehnte lang genutzt werden können. Das Ende ist dennoch absehbar.

Esslingen - Der zeitnahe Abriss und Neubau der drei großen Neckarbrücken in Esslingen ist vorerst vom Tisch. In der Gemeinderatssitzung am Montag betonte der Esslinger Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht zwar, dass der Neubau aller drei Brücken „letztlich unausweichlich“ sei.

Bei einer intensiven Prüfung der Alternativen seien die Experten aber zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Ertüchtigung der Vogelsang- und Adenauerbrücke, die den beiden zentralen Neckarquerungen in Esslingen eine Lebensdauer von voraussichtlich weiteren 20 Jahren beschert, zwar ebenfalls mit immensen Kosten verbunden ist. Die nun vorgeschlagene Lösung sei letztlich aber fachlich sinnvoll und schneide zudem bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung am besten ab.

Schwerwiegende Korrosionsschäden

Sie sieht vor, dass die Hanns-Martin-Schleyerbrücke in den Jahren 2023 bis 2025 neu gebaut wird. Die Vogelsangbrücke soll dann zwischen 2034 und 2038, die Adenauerbrücke schließlich von 2040 bis 2044 durch Neubauten ersetzt werden.

Zunächst muss die Stadt allerdings noch in diesem Jahr 1,2 Millionen Euro für dringend erforderliche Sofortmaßnahmen an allen drei Brückenkonstruktionen in die Hand nehmen. Weil alle Brücken in der Mitte und am Anfang der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts mit Hilfe von Spannstahl gebaut wurden, besteht die Gefahr, dass sie derart schwerwiegende Korrosionsschäden haben, dass ihre Tragfähigkeit gefährdet ist. Deshalb werden unter anderem die Rampenauffahrten an der Vogelsang- und der Adenauerbrücke zeitnah reduziert und der Verkehr in die Rampenmitte verlagert.

Die Planungen und die Umsetzung der Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen der Vogelsang- und Adenauerbrücke werden voraussichtlich 24 Millionen Euro verschlingen. Zu den Instandsetzungsmaßnahmen zählen unter anderem der Austausch von defekten Übergangskonstruktionen, die Belagserneuerung und die Abdichtungsarbeiten. Bei der Ertüchtigung geht es darum, die vorhandenen Bauteile zu verstärken, weil sie den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen. So sollen externe Spannglieder an den Brücken angebracht und Kohlefaserlamellen aufgeklebt werden. Diese Arbeiten sollen nach den jetzt vorliegenden Planungen bis zum Jahr 2022 abgeschlossen sein.

Enges Netz an Kontrollen

Parallel zu diesen Maßnahmen sollen alle drei Brückenbauwerke permanent von Fachleuten auf ihre Tragfähigkeit untersucht werden. Sollte sich der Zustand einer der Brücken dramatisch verschlechtern, müsste man sich erneut Gedanken über einen dann zeitnaheren Brückenneubau machen. Für diese Kontrollmaßnahmen und die Planung der umfänglichen Baumaßnahmen will die Stadt zusätzlich zwei Ingenieure einstellen.

Auch die voraussichtlichen Kosten der Gesamtmaßnahme werden in der Vorlage beziffert. Die Hanns-Martin-Schleyerbrücke soll voraussichtlich 10,6 Millionen Euro kosten, der Ersatz für die Vogelsangbrücke wird mit 56 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Adenauerbrücke soll sogar 79 Millionen Euro verschlingen. Zusammen mit den Instandhaltungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen kommen auf die Stadt also allein für die drei Neckarbrücken Kosten in Höhe von 171 Millionen Euro zu.

Die Prioritätenliste bleibt unverändert

Nicht geändert hat die Verwaltung die Prioritätenliste der Brückenneubauten. Unverändert steht die Hanns-Martin-Schleyerbrücke dabei ganz oben. Allerdings, so haben die Untersuchungen ergeben, ist die ursprünglich für den Neubau der Schleyerbrücke angedachte Planungsphase, so heißt es in der Vorlage, „unrealistisch kurz“. Deshalb muss der Fahrplan auch für diese Maßnahme geändert werden. Bisher war die Stadt davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten an der Schleyerbrücke im Jahr 2019 beginnen könnten.

Jetzt geht die Verwaltung wegen der verkehrstechnisch komplizierten Situation rund um die Schleyerbrücke davon aus, dass die Absprache mit den zuständigen und einzubindenden Gremien mehrere Jahre dauern wird. Man müsse sich unter anderem mit dem Stuttgarter Regierungspräsidium wegen des Anschlusses an die Bundesstraße 10, mit der Deutschen Bahn und mit der Wasserschifffahrtsverwaltung absprechen. Zudem müsse geklärt werden, wie der Öffentliche Personennahverkehr zwischen den Stadtteilen Mettingen und Weil aufrecht erhalten werden kann. Auch müssten mit zahlreichen Versorgungsunternehmen, die das Brückenbauwerk momentan nutzen, Übergangslösungen für die Zeit des Neubaus gefunden werden.