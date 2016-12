Medizin im Kreis Ludwigsburg „Focus“-Ranking: Kliniken weit vorne

Von Julian Illi 27. Dezember 2016 - 17:00 Uhr

Das Klinikum Ludwigsburg gehört laut „Focus“zur Spitzengruppe in Deutschland.Foto: Pascal Thiel

Die Krankenhäuser in Ludwigsburg und Markgröningen gehören zu den besten in Deutschland – so jedenfalls bewertet es das Magazin „Focus“ in einem aktuellen Ranking.

Kreis Ludwigsburg - Das Klinikum Ludwigsburg und die Orthopädische Klinik Markgröningen gehören laut einem aktuellen Ranking des Nachrichtenmagazins „Focus“ zu den Top-Krankenhäusern in Deutschland. Die beiden Standorte der Regionalen Klinikenholding (RKH) haben in der Liste des Magazins für das kommende Jahr unter 2000 Häusern eine Spitzenposition erreicht.

Das Klinikum Ludwigsburg wurde vor allem bei der Behandlung von Darm- und Prostatakrebs sehr gut bewertet, die Orthopädische Klinik Markgröningen auf dem Gebiet der Endoprothetik.

Für die Studie des „Focus“ wurden mehr als 14 000 einweisende Fach- und Krankenhausärzte nach ihren Empfehlungen befragt. Auch wurden Qualitätsberichte ausgewertet und eine Patientenumfrage der Techniker Krankenkasse herangezogen. Neben der fachlichen Reputation, den Fallzahlen, dem Behandlungserfolg und der Komplikationsquote ist auch die Patientenzufriedenheit für die Rangliste relevant. Zudem fließen die Anzahl der betreuenden Ärzte und die Hygienestandards der Krankenhäuser in das Ranking ein.

Neben der Aufstellung der besten Kliniken erstellt das Magazin jährlich auch eine Liste der Top-Mediziner.