Fundort von Peggy DNA-Spuren von Uwe Böhnhardt gefunden

Von red/AFP/dpa 13. Oktober 2016 - 20:34 Uhr

Besteht zwischen der 2001 ermordeten Peggy und dem NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt eine Verbindung?Foto: dpa

Am Fundort des Skeletts des 2001 getöteten Mädchens Peggy sind DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden worden. Das teilten bayerische Behörden am Donnerstagabend mit.

Berlin - Am Fundort der sterblichen Überreste der neunjährigen Peggy sind DNA-Spuren des NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt gefunden worden. Das bestätigten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Donnerstagabend. Zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Peggy war 2001 auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Im vergangenen Juli wurde in einem Waldstück in Thüringen ein Skelett gefunden, das Ermittler ihr zuordneten.

Anfänglich hieß es, die DNA-Spuren seien direkt an den Überresten von Peggy gefunden worden. Dies wurde jedoch zwischenzeitlich korrigiert.

Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) wird für eine Mordserie mit zehn Toten verantwortlich gemacht, außerdem für zwei verübten Bombenanschläge. Die Opfer waren vorwiegend Migranten. Neben Böhnhardt gehörten dem NSU Uwe Mundlos sowie Beate Zschäpe an, die derzeit in München vor Gericht steht. 2011 hatte Mundlos, als ihnen die Polizei auf der Spur war, nach dem bisherigen Ermittlungsstand offensichtlich Böhnhardt erschossen und sich dann selbst getötet.

Über mögliche Zusammenhänge zwischen dem NSU und dem Mordfall Peggy war bisher nichts bekannt.