Medienbericht über Ex-VfB-Spieler Großkreutz wechselt offenbar nach Darmstadt

Von red/jbr 10. April 2017 - 22:48 Uhr

Der ehemalige VfB-Spieler Kevin Großkreutz hat offenbar einen neuen Verein gefunden.Foto: Pressefoto Baumann

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung wechselt Kevin Großkreutz zum SV Darmstadt 98. Der VfB Stuttgart hatte sich von dem Mittelfeldspieler im März getrennt.

Stuttgart - Kevin Großkreutz hat offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der ehemalige Spieler der VfB Stuttgart hat nach Angaben der „Bild“-Zeitung sind sich der Bundesligist SV Darmstadt 98 und der vertragslose Spieler über einen Wechsel einig.

Darmstadt hat jedoch kaum noch Chancen, in der kommenden Saison weiterhin in der Bundesliga zu spielen. Der Verein steht auf dem letzten Platz der Tabelle und hat 14 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz.

Nach seiner Trennung vom VfB Stuttgart hatte Großkreutz zunächst bekannt gegeben, dass er zunächst nichts mehr mit dem Fußballberuf zu tun haben wolle. Er wollte nach dem Vorfall in der Stuttgarter Innenstadt zunächst Ruhe einkehren lassen.

Nach einer Prügelei in der Nacht zum Faschingsdienstag hatte der VfB keine Möglichkeit mehr gesehen, den Spieler zu halten. Großkreutz war mit Jugendspieler des Vereins in eine Prügelei geraten, nachdem er eine Oberstufenparty in der Disco „Perkins Park“ besucht haben soll. Großkreutz war dabei am Kopf verletzt worden und musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus.