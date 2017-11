Mecklenburg-Vorpommern Einbrecher verwüsten Haus und töten fünf Hundewelpen

Von red/dpa 25. November 2017 - 09:22 Uhr

In Klein Bünzow haben Einbrecher fünf Hundwelpen getötet (Symbolbild). Foto: dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben fünf Hundewelpen getötet und deren Mutter schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Unbekannten am Freitag in das Einfamilienhaus ein, wie die Polizei mitteilte. Sie Täter stahlen und beschädigten verschiedene Gegenstände und drehten Wasserhähne auf. Zudem töteten sie fünf Dackelwelpen und verletzten deren Mutter lebensbedrohlich. Die Hündin wurde von einem Tierarzt behandelt.