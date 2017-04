Maultaschen in Stuttgart und Region Diese Herrgottsbscheißerle empfehlen unsere Leser

Von red/loj/mri 19. April 2017 - 15:59 Uhr

In einem groß angelegten Test haben wir Stuttgarts beste Maultaschen probiert – und dann unsere Leser nach ihrer Meinung gefragt. Hier sind ihre Empfehlungen.





Stuttgart - Unser Maultaschentest hat viel Wirbel ausgelöst. Auf Facebook wurden sogar zahlreiche Antworten auf eine Frage gegeben, die wir gar nicht gestellt hatten. Denn wir suchten nicht die besten Maultaschen in Restaurants, sondern solche, die es beim Metzger und anderen Anbietern zu kaufen gibt.

Lesen Sie nachfolgend einige der Facebook-Antworten auf die Frage, welche Maultaschen die besten sind:

Viele Leser schwören auf die Familienrezepte, die in der Verwandschaft kursieren, und liefern auch gleich Fotos aus der „Produktion“:

Auch die Techniker-Krankenkasse hat sich mit einer „augenzwinkernden Pressemitteilung“ gemeldet: „Viele Baden-Württemberger sind davon abgekommen, ihre Fleischportion an Karfreitag im Maultaschenteig mit grüner Spinattarnung zu verstecken – sie essen lieber gleich die Gemüsevariante des Traditionsgerichts.“

Aber da wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen wollten, hatten wir uns auf die klassische Maultasche mit Fleischfüllung konzentriert. Familie Renz hat uns geschrieben, dass die besten Maultaschen in der Metzgerei am Bubenbad zu finden seien. „Seit Jahren schwören wir und unsere Gäste aus aller Welt auf Frau Makris in jeder Beziehung perfekte Maultaschen.“

Und Günther Bacher empfiehlt die Maultaschenkurse von Angelika Thiele in der Kochschule Kochpunkt in der Jahnstraße 92. Stellvertretend für viele, die die Selbstgemachten aus der Familienproduktion unschlagbar finden, zitieren wir noch Marcel Grum: „Die besten Maultaschen sind mit Abstand die meiner Oma.“ Haben wir ja gleich gesagt.

In unserer Bildergalerie finden Sie noch einmal das Ergebnis unseres Maultaschen-Tests.