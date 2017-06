Marxzell im Kreis Karlsruhe Frau vergiftet ihre Kinder mit Medikamenten

Von red/dpa 12. Juni 2017 - 15:55 Uhr

Einen dramatischen Vorfall meldet die Polizei aus dem Kreis Karlsruhe. Foto: dpa

Eine Mutter hat in Marxzell ihre beiden Kinder und sich selbst fast mit Medikamenten getötet. Hintergrund ist offenbar ein Streit mit dem getrennt lebenden Ehemann.

Marxzell - Eine Frau aus Marxzell hat ihre beiden Kinder und sich selbst mit Medikamenten vergiftet. Alle drei wurden am Samstag in ihrer Wohnung noch rechtzeitig gefunden und gerettet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen, die Frau kam in eine psychiatrische Klinik.

Mehr zum Thema

Vorausgegangen sei ein Streit zwischen der Mutter und dem von ihr getrennt lebenden Ehemann. Nachrichten von der Frau auf seinem Telefon hätten ihn veranlasst, die Polizei zu verständigen.

Ob die Dosis lebensbedrohlich war, wurde noch untersucht. Nach Kenntnis der Polizei hatte es zuvor keine psychischen Auffälligkeiten gegeben.