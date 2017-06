Marktwerte der VfB-Stuttgart-Profis Die größten Gewinner und Verlierer

Von mrz/kap 28. Juni 2017 - 06:00 Uhr

Nachdem die Marktwerte der VfB-Stuttgart-Profis am Dienstag vom Internet-Portal transfermarkt.de veröffentlicht wurden, zeigen wir in unserer Bildergalerie die größten Gewinner und Verlierer bei den Schwaben.





Stuttgart - Nachdem der VfB Stuttgart den Ausrutscher namens 2. Bundesliga äußerst erfolgreich ausgewetzt hat, gilt nun für den Verein volle Konzentration auf die kommende Saison.

Während manche Spieler bei den Schwaben richtig aufgeblüht sind, haben andere nicht den erhofften Durchbruch geschafft. Dies schlägt sich auch in den Marktwerten der Fußballer nieder.

Die aktuellen Marktwerte hat transfermarkt.de am 27. Juni veröffentlicht. Dazu schreibt das Internet-Portal: „Bei der Berechnung des Marktwertes sind unter anderem sportliche Leistungen und das Alter des Spielers relevant. Außerdem fließen die Zukunftsperspektive des Spielers, die real existierende Nachfrage am Transfermarkt oder etwa bisher gezahlte Ablösesummen für den Spieler in die Kalkulation ein. Zudem gibt es Faktoren wie Prestige und marketingtechnische Aspekte, die allesamt Einfluss auf einen Marktwert haben können.“

In unserer Fotostrecke haben wir die Gewinner und Verlierer der Marktwert-Entwicklung beim VfB Stuttgart abgebildet, beginnend mit dem größten Verlierer. Die Grundlage bildet der prozentuale Gewinn beziehungsweise Verlust – klicken Sie sich durch!