Marktplatzfest in Ludwigsburg Kulinarisches aus aller Welt

Von cb 20. Juni 2017 - 13:29 Uhr

Die Gruppe MadChick of Soul heizte den Gästen letztes Jahr ein. Foto: factum/Granville

Viel zu essen gibts am Samstag zwar auch auf dem Marktplatzfest in Ludwigsburg. Spannender für alle Musikfans dürfte aber das Programm auf den drei Bühnen sein. Los gehts um 12.30 Uhr.

Ludwigsburg - Cevapcici und Balkanburger, Crêpes und Waffeln, Lahmacun, Börek und tamilische Spezialitäten, Schwäbisches und Gegrilltes: All dies gibt es am Samstag, 24. Juni, beim 47. Ludwigsburger Marktplatzfest. 44 Vereine präsentieren sich dort von 12 Uhr an mit ihren kulinarischen Spezialitäten.

Wichtiger Bestandteil des interkulturellen Festes ist das Begleitprogramm auf den drei Bühnen. Los geht’s um 12 Uhr auf der „Lotter-Bühne“ auf dem Marktplatz, auf der sich zunächst die Ludwigsburger Vereine zeigen. Von 16.30 Uhr an singen dann verschiedene Chöre sowie Schulklassen. Auf der Kreissparkassenbühne in der Wilhelmstraße probieren sich von 13 Uhr an verschiedene Bands an Coversongs, ehe es weitergeht mit Rock, Hip-Hop, Rap, Reggae und Funk. Unter anderem lateinamerikanische Musik gibt es auf der Lautmacher-Bühne am Holzmarkt. Und wer dann noch mag, kann dort von 22.30 Uhr an zu elektronischer Musik tanzen.