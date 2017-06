Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel Haben sie sich verlobt?

Von (ili/spot) 30. Juni 2017 - 08:47 Uhr

Die nächste Weltmeister-Hochzeit könnte anstehen. Fußball-Profi Mario Götze und seine Model-Freundin Ann-Kathrin Brömmel sollen sich verlobt haben.

Verliebt, verlobt, ...? Wollen Star-Kicker Mario Götze (25) und seine langjährige Model-Freundin Ann-Kathrin Brömmel (27) ihre wilde Ehe in eine rechtskräftige Variante verwandeln? Das Paar soll sich verlobt haben, wie "Bild.de" erfahren haben will. Anstoß für die Spekulationen sind Urlaubsfotos von Ann-Kathrin Brömmel, die sie mit einem großen Klunker am linken Ringfinger zeigen. Die Fans freuen sich bereits...

"Schöner Ring"

"Mario Götze" - das Buch zum Kicker können Sie hier bestellen

Auf Brömmels Instagram-Account finden sich zahlreiche Glückwünsche. Auf einem Foto, das das Model in einem schicken, roten Sommerkleid zeigt, ist der Ring sogar sichtbar - wenn man ganz genau hinsieht. "Nice ring! Herzlichen Glückwunsch!" oder "Schöner Ring" ist dort in den Kommentaren zu lesen.

"Ihr seid so ein süßes Couple"

Neben einem Schwarz-Weiß-Foto von Brömmel werden die Glückwünsche noch deutlicher. "Ich wünsche euch das allerbeste... ihr seid so ein süßes Couple", schreibt ein Fan. "So stolz auf euch zwei! Nach 5 Jahren jetzt das. Ich war noch nie in meinem Leben sooooo glücklich. Kann es gar nicht in Worte fassen... GLÜCKWUNSCH", kommentiert ein weiterer Fan. Und dieser Anhänger ist ganz aufgeregt: "Ich kann einfach nicht schlafen weil ich mich so für euch freue."

Sollte die noch unbestätigte Nachricht stimmen, würde nach Mats Hummels (28), Bastian Schweinsteiger (32) und Manuel Neuer (31) der nächste Fußball-Weltmeister von 2014 vor den Traualtar treten. Lange genug geprüft haben sich Götze und Brömmel allemal, die beiden lernten sich 2012 über gemeinsame Freunde kennen.