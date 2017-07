Marbach Glückspilz räumt halbe Million ab

Von StZ 10. Juli 2017 - 18:37 Uhr

Ein Spieler aus dem Raum Marbach hat seine Kreuzchen richtig gesetzt. Foto: dpa

Ein Glückspilz aus dem Raum Marbach sahnt mehr als eine halbe Million Euro ab.

Marbach - Bei der Ziehung am Samstag sagte ein Lottospieler aus dem Raum Marbach die Gewinnzahlen korrekt voraus. Sechs Richtige machten den Glückspilz um mehr als eine halbe Million Euro reicher. Der Lottospieler hatte die Gewinnzahlen 2, 3, 17, 23, 27 und 40 richtig getippt.

Bundesweit sei dies zwei weiteren Spielteilnehmern aus Bayern und Nordrhein-Westfalen gelungen, meldet die Staatliche Toto-Lotto Gesellschaft Baden-Württemberg. Das Trio teile sich somit die Gewinnsumme: Jeder der drei Tipper dürfe sich über genau 576 366,30 Euro freuen.

Millionengewinn knapp verpasst

Den Eintritt in den begehrten Club der Millionäre verpasste der Lottofreund aus dem Raum Marbach nur ganz knapp. Als Superzahl war die 3 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 2 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre die Gewinnsumme auf rund 6,6 Millionen Euro gestiegen. So knackte ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen den Jackpot allein und strich 13,2 Millionen Euro ein.