Marbach am Neckar Gefährliche Körperverletzung durch ungebetene Geburtstagsgäste

Von ps 16. Juni 2017 - 10:51 Uhr

Mehrere Geburtstagsgäste müssen nach einer Schlägerei auf einer Party in Marbach am Neckar ins Krankenhaus. Foto: dpa

15 Männer tauchen Mittwochnacht auf einer Geburtstagsparty in Marbach am Neckar auf und machen Ärger. Geburtstagsgäste werden durch Schläge und Tritte verletzt. Die Männer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Marbach am Neckar - Eine etwa 15-köpfige Gruppe junger Männer hat Mittwochnacht auf einer Geburtstagsfeier am Marbacher „Galgen“ (Kreis Ludwigsburg) für Ärger gesorgt. Nachdem sie zunächst Flaschen geworfen und Gäste angepöbelt hatten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich mehrere Personen aus der Gruppe beteiligten.

Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei Geburtstagsgäste im Alter von 17, 20 und 30 Jahren durch Schläge und Tritte verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Noch vor Eintreffen der Polizei ergriffen die Täter die Flucht.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen machten Polizisten vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren ausfindig und nahmen sie vorläufig fest. Sie und drei weitere zwischenzeitlich ermittelte Tatverdächtige aus Marbach, Steinheim und Murr werden sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.