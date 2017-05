Marbach am Neckar Bad im Brunnen endet in Schlägerei

Von red/dja 30. Mai 2017 - 13:58 Uhr

Die Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen.Foto: dpa

Am heißen Montagnachmittag sucht ein 40-Jähriger offenbar Erfrischung in einem Brunnen im Park. Eine 51-Jährige filmt ihn dabei. Es kommt zu einer Auseinandersetzung.

Ludwigsburg - Am Montag gegen 15:40 Uhr ist es in der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu einer Auseinandersetzung zwischen drei mutmaßlich betrunkenen Personen gekommen.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 40 Jahre alter Mann im Bereich einer Parkanlage in einem Brunnen baden. Nachdem er sich bis auf die Badehose entkleidet hatte, wurde er von einer 51-Jährigen mit ihrem Mobiltelefon gefilmt. Der 40-Jährige forderte die Dame mehrmals auf, ihn nicht weiter zu filmen und das bereits Gefilmte zu löschen. Als sie das nicht tat, wollte er nach ihrem Telefon greifen. Hierbei verpasste sie ihm wohl eine Ohrfeige. Als der 40-Jährige sie daraufhin ebenfalls ohrfeigte, kam ihr 48 Jahre alter Ehemann hinzu und schlug auf den Mann ein.

Ehemann verpasste mehrere Fauststöße

Während im weiteren Verlauf die 51-Jährige den 40-Jährigen von hinten festhielt, verpasste der Ehemann ihm mehrere Fauststöße. Der Festgehaltene konnte sich anschließend aus dem Griff der Frau befreien, indem er sie nach hinten stieß. Während die Frau zu Boden fiel, prügelten sich die beiden Männer am Boden weiter. Der Jüngere schlug dabei auf den Älteren ein. Hierbei zog sich der 48-jährige Mann eine Platzwunde am Kopf zu.

Nach Eintreffen der Polizei, konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Der leicht verletzte 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Beteiligten müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.