Marbach am Neckar 45-Jähriger belästigt junge Frauen am Neckarsteg

Von red/dja 21. Juli 2017 - 14:57 Uhr

Die Polizei konnte den 45-Jährigen ermitteln (Symbolbild). Foto: dpa

Eine junge Frau geht am Mittwochabend mit einer Freundin am Neckarsteg schwimmen. Ein 45-Jähriger belästigt die 19-Jährige und ihre 15-jährige Begleiterin und fasst ihnen in den Schritt.

Ludwigsburg - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige und wegen sexueller Beleidigung ermittelt die Polizei Ludwigsburg gegen einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen.

Die 19-Jährige und eine 15-jährige Jugendliche schwammen laut Polizei am Mittwochabend zunächst alleine im Bereich des Neckarstegs in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Gegen 19.30 Uhr kamen drei Männer dazu. Zwei der Männer, die etwa in einem ähnlichen Alter wie die Mädchen waren, unterhielten sich mit den Beiden. Der dritte, ältere Mann, der vermutlich alkoholisiert war, mischte sich in das Gespräch ein und forderte die 15- und die 19-Jährige zu sexuellen Handlungen mit ihm auf.

Die 19-Jährige verpasste dem Mann Fußtritte

Nachdem er zurückgewiesen wurde, sprang er zu den Beiden ins Wasser und zog die Jüngere am Fuß kurz unter Wasser. Die 19-Jährige schwamm sofort zu ihrer Freundin hinüber und bemerkte dann, dass sie der Mann zuerst am Po und schließlich zwischen den Beinen betatschte. Hierauf verpasste sie ihm Fußtritte, worauf er das Wasser verließ.

Im Uferbereich versuchte der Tatverdächtige dann an einem Stein eine Bierflasche zu öffnen. Die Flasche zerbrach daraufhin. Den unteren Teil warf er in den Neckar. Mit dem Flaschenhals führt er schließlich eine Drohgebärde in Richtung der Mädchen aus und warf auch diesen dann ins Wasser.

Seine beiden Begleiter versuchten den Älteren zu beruhigen, was jedoch nicht möglich war. Die zwei Mädchen flüchteten und wandten sich an die Polizei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 45-jährigen Mann. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.