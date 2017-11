Manushi Chhillar gewinnt Die neue Miss World kommt aus Indien

Von (ili/spot) 19. November 2017 - 13:29 Uhr

Manushi Chhillar ist die neue Miss World 2017 Foto: imago/Xinhua

Erst Miss Indien und jetzt auch noch Miss World 2017. Die 20-jährige Manushi Chhillar setzte sich am Wochenende in China durch.

Eine Krone für Manushi Chhillar (20): Sie ist die neue Miss World! Angetreten war sie als Miss Indien bei der Wahl am Wochenende in Sanya, in China. Sie ist die sechste indische Frau, die sich in diesem Wettbewerb durchsetzen konnte. Zuletzt gelang das Priyanka Chopra (35) als Miss World 2000. Chopra arbeitet inzwischen als Schauspielerin und Sängerin. Zuletzt war sie im Kinofilm "Baywatch" (2017) zu sehen.

Auf dem zweiten Platz der diesjährigen Miss-World-Wahl landete Miss Mexiko, Andrea Meza (22). Drittplatzierte ist Miss England, Stephanie Hill (22). Mehr als 100 Schönheitsköniginnen aus aller Welt nahmen an dem Wettbewerb teil. Darunter auch Miss Deutschland, Dalila Jabri (21), sie schaffte es aber nicht in die Top 40.

Die neue Miss World, Manushi Chhillar, erblickte am 14. Mai 1997 im nordindischen Bundesstaat Haryana das Licht der Welt. Ihr Vater ist Wissenschaftler, ihre Mutter Neurochemie-Professorin. Auch die schöne Tochter studiert Medizin. Sie möchte Herzchirurgin werden. Zudem hat sie eine Ausbildung in klassischem indischem Tanz. Jetzt ist sie erst einmal ein Jahr lang als Miss World unterwegs, denn der Titel ist verbunden mit zahlreichen Verpflichtungen gegenüber den Sponsoren und Preisstiftern des Wettbewerbs.