Mannheim Zehnjähriges Mädchen getötet

Von red/dpa/lsw 02. September 2016 - 17:35 Uhr

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Mannheim getötet worden. (Blaulicht)Foto: dpa

Ein zehn Jahre altes Mädchen wird in Mannheim getötet - die Umstände der Tat sind noch vollkommen unklar. Die Polizei nennt keine Details, sondern verweist auf die laufenden Ermittlungen.

Mannheim - Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Mannheim getötet worden. Die genauen Umstände der Tat seien noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Das Tötungsdelikt sei am Freitagmorgen gemeldet worden - von wem, gaben die Beamten nicht preis. Das Kind sei aber gewaltsam gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Eine Obduktion solle den genauen Todeszeitpunkt bestimmen. „Bislang gibt es dazu noch keine gesicherten Erkenntnisse.“

Zudem würden die Ergebnisse der Spurensicherung ausgewertet. „Das ist akribische Kleinarbeit“, sagte der Sprecher. Aus den Spuren ergäben sich dann möglicherweise wieder neue Ansätze, die später für Befragungen interessant sein könnten.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitaldelikte bei der Kriminalpolizeidirektion ermittelten vor allem im familiären Umfeld des Mädchens, hieß es bei den Beamten weiter. Nähere Details zu dem Fall im Mannheimer Stadtteil Neckarau nannte die Polizei nicht - mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen.